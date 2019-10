Parkeerverbod aan gemeenteschool verlengd Anthony Statius

16 oktober 2019

10u37 0 Sint-Martens-Latem Het parkeerverbod aan de gemeentelijke basisschool in de Burgemeesterstraat in Sint-Martens-Latem blijft van kracht tot het einde van het jaar. Het gemeentebestuur wil de tijdelijke maatregel definitief invoeren.

Om de veiligheid aan de schoolpoort van de gemeentelijke basisschool in de Burgemeesterstraat te verhogen, werd op 1 september een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd. Het gaat om het stuk tussen de Eikeldreef en het kruispunt met de Latemstraat. Aan de overkant van de schoolpoort, aan de kant met de pare huisnummers, mogen geen auto’s parkeren. Kinderen afzetten met de auto, is wel nog toegelaten.

“Deze maatregel kwam er in samenspraak met de directie van de school”, zegt schepen van Mobiliteit Rigo Van de Voorde (Welzijn). “De kinderen moesten tussen de geparkeerde wagens lopen en dit zorgde voor onveilige situaties. We hebben de maatregel een maand getest en ondertussen werd het verlengd. Het gaat nog steeds om een tijdelijke politieverordening, maar we hopen een definitief parkeerverbod te kunnen invoeren. Dit voorstel zal eind dit jaar voorgelegd worden aan de gemeenteraad.”