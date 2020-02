Overmeerspark krijgt nieuw wegdek Anthony Statius

18 februari 2020

10u50 0 Sint-Martens-Latem De rioleringen en het wegdek in het Overmeerspark, een zijstraat van de gewestweg (N43) in Sint-Martens-Latem worden vernieuwd. Dit werd maandagavond beslist op de gemeenteraad.

“Het wegdek in het Overmeerspark is al een tijdje in zeer slechte staat”, zegt mobiliteitsschepen Rigo Van De Voorde (Welzijn). “Daarom worden in samenwerking met Farys de rioleringen en het wegdek volledig vernieuwd. Het beton wordt vervangen door het traditioneel profiel van afwisselende stroken asfalt en kasseien. Hiervoor wordt zo’n 500.000 euro door Farys betaald en iets meer dan 80.000 euro door de gemeente. We hopen na het bouwverlof te kunnen starten met de werkzaamheden. Deze zullen ongeveer 75 dagen duren.”