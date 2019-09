Opnieuw vrijspraak voor man die Oliver De Nolf (13) doodreed Jeroen Desmecht

10 september 2019

09u39 1 Sint-Martens-Latem Tom C., de man die in juli 2012 achter het stuur zat tijdens het tragisch verkeersongeval dat Oliver De Nolf (13) het leven kostte, is ook in beroep vrijgesproken. De politierechter sprak C. begin 2017 al vrij, waarna familie van het slachtoffer in beroep ging. Een volledige reconstructie - zes jaar na de feiten - volgde én deed nieuw licht schijnen op de aanrijding.

Oliver zat op 7 juli 2012 alleen op de bus in de Latemstraat toen hij ter hoogte van de Reinaertdreef afstapte. Daar zou hij naar een vriendje gaan om samen te spelen. De getuigenverklaringen over wat daarna gebeurde, zijn uiteenlopend. Volgens de buschauffeur stapte de jongen af aan de bushalte, waarna die voor de bus de straat overstak. Dan werd hij gegrepen door de Nissan van Tom C., die de bus kruiste.

C. werd vrijgesproken omdat de politierechter oordeelde dat het ongeval onvermijdelijk was. Familie van Oliver ging in beroep, waar de rechter een volledige reconstructie beval. Bij die reconstructie in oktober vorig jaar, zes jaar na de feiten, herinnerden sommige getuigen zich ineens helder een ander verhaal.

Prominente getuigen

Volgens de nieuwe verklaringen zou de buschauffeur de jongen nog voor de bushalte afgezet hebben. Oliver zou de straat dan achter de bus hebben overgestoken. C. kruiste de bus en werd, zonder dat hij de kans kreeg om tijdig te reageren, geconfronteerd met de jongen die van achter de bus tevoorschijn kwam.

De advocaat van de familie De Nolf trok die nieuwe verklaringen in twijfel omdat ze pas zes jaar na de feiten naar boven kwamen en noemde de nieuwe versie van de feiten ongeloofwaardig, maar volgens de procureur was er geen reden om aan de getuigen te twijfelen. “Het was alsof ze het hele gebeuren opnieuw beleefden”, zei hij tijdens de behandeling in . “Ik dring niet aan op een straf en gedraag me naar de wijsheid van de rechtbank.”

Dat zou dus betekenen dat de buschauffeur een grotere rol speelde bij het ongeval dan eerst gedacht. “Die mag normaal alleen stoppen aan halteplaatsen”, aldus de advocaten van C. “Er zijn misschien details die niet kloppen met de oorspronkelijke verklaringen, maar drie prominente getuigen hebben dezelfde verklaring afgelegd over de betrokkenheid van de bus. Er is geen enkele fout bewezen ten hoofde van mijn cliënt.”

Kabeltje

De advocaat van de familie De Nolf legde zich er niet bij neer en haalde aan dat C. bij zijn eerste verklaring nog zei dat hij net voor de aanrijding afgeleid was omdat hij met een kabeltje zijn mp3-speler aan zijn dashboard wilde koppelen. In latere verklaringen sprak hij niet meer over het kabeltje. “Hij heeft Oliver niet of laattijdig gezien omdat hij te laat aandacht gaf aan de weg en omdat hij aan een onaangepaste snelheid reed”, beweert hij. “Hij reed 50 kilometer per uur, wat de maximumsnelheid is in die straat, maar in die verkeerssituatie had hij trager moeten rijden.”