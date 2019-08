Opnieuw kandidaten voor GECORO gezocht Anthony Statius

23 augustus 2019

14u21 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem is op zoek naar kandidaat-deskundigen voor de GECORO, de lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening. Kandidaten kunnen zich nog aanmelden tot 27 september.

In het voorjaar verscheen een eerste oproep aan kandidaat-deskundigen en verenigingen voor de GECORO, waarna de leden benoemd werden in de gemeenteraad van 29 april 2019. Dit besluit werd vernietigd door de gouverneur waardoor nu een nieuwe oproep wordt gelanceerd.

De GECORO is de lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening. Deze raad geeft advies of doet voorstellen op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. Zij geeft steeds advies over ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en over de bezwaren naar aanleiding van een openbaar onderzoek over een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De commissie telt negen leden, bestaande uit vier deskundigen en vijf leden die de belangrijkste maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen.

Wie interesse heeft kan zich via een kandidatuur per brief richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9830 Sint- Martens-Latem tot en met 27 september 2019, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

