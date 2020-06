Online enquête over autodelen en openbaar vervoer Anthony Statius

02 juni 2020

16u24 0 Sint-Martens-Latem Het Latemse gemeentebestuur denkt eraan om autodelen uit te rollen in de gemeente. In een enquête polst men naar de mening van de inwoners over het lokaal openbaar vervoer.

In Sint-Martens-Latem wil men het publiek transport binnen de gemeente uitbreiden door onder andere autodelen in te voeren. De ambitie is om het openbaar vervoer in de gemeente zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de burger.

Daarom lanceert het bestuur een online enquête waarin men polst naar de mening van alle inwoners. Wie de enquête liever op papier invult, moet nog even wachten op het Dorpsmagazine dat op 10 juni verschijnt. De enquête kan tot en met 30 juni ingevuld worden. Ze bestaat uit twee delen: een deel over het openbaar vervoer en een deel over autodelen.