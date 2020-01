Nieuwjaarsreceptie in Latemse sporthal Anthony Statius

01 januari 2020

11u35 0 Sint-Martens-Latem Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem nodigt alle inwoners uit op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Wie samen het glas wil heffen op het nieuwe jaar is op zondag 5 januari van 11 tot 13 uur welkom in de sporthal in de Hoge Heirweg 64. Er is een kinderhoek aanwezig. De toegang is gratis.