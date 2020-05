Nieuwe vergunningsaanvraag voor werken Pontstraat ingediend Anthony Statius

07 mei 2020

17u39 0 Sint-Martens-Latem Farys en het Vlaams Gewest hebben een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor de langverwachte werken in de Pontstraat in Deurle. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 5 juni.

Het dossier van de heraanleg van de Pontstraat dateert al van de jaren 90. Het gemeentebestuur wil de straat vooral voor fietsers en voetgangers veiliger maken.

“Naast fiets- en voetpaden staan ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en wegenwerken op de planning”, zegt schepen Rigo Van de Voorde (Welzijn). “Hierdoor zullen de Pontstraat en de Oude Pontweg een hele metamorfose ondergaan. De werken zullen gecombineerd worden met de sanering van het rietveld in de Oude Pontweg. De werken zullen een impact hebben op omliggende straten zoals Voordelaan, Philippe de Denterghemlaan, Leiepark en Dorpstraat.

Derde keer, goede keer

Er was sprake van dat de werken dit jaar zouden starten, maar deze plannen gaan niet door. De omgevingsvergunning die in december vorig jaar werd ingediend, was niet volledig en werd niet ontvankelijk verklaard. Ook een tweede aanvraag werd geweigerd. “Farys en het Vlaams Gewest hebben een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Dit dossier werd door het Departement Omgeving volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 5 juni 2020. Tijdens deze periode liggen de plannen ter inzage in het gemeentehuis. Iedereen die wil, kan het dossier inkijken. Alle standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan zowel per brief als via e-mail.”

Door de coronamaatregelen kan het openbare onderzoek momenteel enkel op afspraak ingekeken worden. U kan hiervoor een afspraak maken via het nummer 09/282.17.30.