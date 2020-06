Nieuw reglement speelpleinwerking stuit op protest Anthony Statius

01 juni 2020

11u22 0 Sint-Martens-Latem Het nieuwe reglement voor de Latemse speelpleinwerking stuit op protest van de oppositiepartijen Samen/N-VA en Voor Laten en Deurle. Het gemeentebestuur zet in op meer kwaliteit, maar volgens beide oppositiepartijen wordt de speelpleinwerking alleen maar duurder en het aanbod kleiner.

Op de gemeenteraad van maandag 25 mei werd een nieuw reglement voor de speelpleinwerking in Sint-Martens-Latem goedgekeurd met 10 van de 19 stemmen. Enkel meerderheidspartij Welzijn stemde voor, oppositiepartijen Voor Latem en Deurle en Samen/N-VA stemden tegen.

Volgens Samen/N-VA verhogen de prijzen gemiddeld met bijna 25 procent. “Deze prijsverhoging zal het sterkst voelbaar zijn bij gezinnen met meerdere kinderen, wegens het afschaffen van de gezinskorting”, zegt fractieleider Kristof Vanden Berghe. “In de krokusvakantie en in de eerste week van augustus wordt er geen speelpleinwerking meer aangeboden en de vergoeding voor de monitoren blijft te laag. Men zou moeten kiezen om te investeren in een correcte vergoeding via het statuut van jobstudenten.” Bij Voor Latem en Deurle klinken dezelfde argumenten. Fractieleider Nicolas Bosschem: “Dit is de zoveelste asociale maatregel en er zet zich een pijnlijke trend in het beleid: veel geld voor prestigeprojecten en bakstenen, geen geld voor onze jonge gezinnen en jongeren.”

Schepen Barbara Lannoy (Welzijn) reageert op de kritiek: “De prijs per kind per dag stijgt van 8 naar 10 euro, maar wie voor een volledige week inschrijft krijgt 10 procent korting. Ook het sociaal tarief van 5 euro wordt behouden. Aangezien de lessen in het hoger onderwijs tijdens de krokusvakantie verder gaan, is het niet mogelijk om hoofdanimatoren te voorzien tijdens deze week. In de eerste week van augustus zijn er altijd weinig inschrijvingen en daarom is er die week ook geen meer voorzien. Dat de monitoren te weinig vergoed worden klopt niet. De hoofdanimatoren en de zorganimator voor de driejarigen worden wel vergoed via het statuut van jobstudenten. De animatoren met een attest krijgen de volledige vrijwilligersvergoeding van 34,71 euro per dag en animatoren zonder attest krijgen daar 75 procent van. Dit maximumbedrag wordt nog eens aangevuld met verloning in natura zoals een gratis lunch, een t-shirt, workshops en een jaarlijkse teambuildingsactiviteit.”

Volgens Lannoy wordt met het nieuwe reglement een boost gegeven aan de Latemse speelpleinwerking. “Met het nieuwe reglement garanderen we een kwalitatieve speelpleinwerking, veel meer dan een opvang voor kinderen. De focus ligt op amusement, beweging en gezondheid. Om deze ambitie te realiseren gaan we in zee met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS). Er komt professionele begeleiding voor de animatoren en we verhogen het spelaanbod. Voor elke leeftijd van 3 tot 12 jaar wordt een aanpak op maat uitgewerkt, waarbij de nadruk ligt op buiten spelen en bewegen. Er is ook aandacht voor rust tijdens de gezonde tien- en vieruurtjes. De wekelijkse zwemuitstap blijft behouden en de gratis voor- en na-opvang blijven bestaan.”