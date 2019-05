N-VA blijft de grootste in Sint-Martens-Latem Anthony Statius

27 mei 2019

14u29 0

In Sint-Martens-Latem heeft men zowel voor het Vlaams Parlement als voor de Kamer vooral op N-VA gestemd. Open Vld volgt op de tweede plaats en CD&V en Groen volgend op plaatsen drie en vier. Vlaams Belang kruipt tweemaal naar de vijfde plaats.

Zowel in Nazareth, De Pinte als Sint-Martens-Latem is Vlaams Belang zondag niet tot in de top drie geraakt. De stemmenkampioen van Sint-Martens-Latem voor de Kamer is Alexander De Croo (Open Vld) met 990 stemmen. Voor het Vlaams Parlement kreeg Carina Van Cauter (Open Vld) de meeste voorkeurstemmen (391).