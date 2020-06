Museum Dhondt-Dhaenens brengt doctoraatsonderzoek overleden curator met hulp van crowdfunding: “Meer dan een eerbetoon aan Tanguy” Anthony Statius

19 juni 2020

12u14 0 Sint-Martens-Latem Twee jaar na het overlijden van curator Tanguy Eeckhout brengt het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle (Sint-Martens-Latem) zijn doctoraatsonderzoek uit. “Met de hulp van crowdfunding brengen we zijn baanbrekend onderzoek naar privéverzamelingen in België uit in een boek. Het gaat dus verder dan een eerbetoon aan Tanguy”, zegt communicatieverantwoordelijke Rik Vannevel.

In januari 2018 overleed ​​MDD-curator Tanguy Eeckhout op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De jonge veelbelovende kunsthistoricus - die van 2005 tot aan zijn dood actief was als curator bij MDD - liet een onafgewerkt doctoraatsonderzoek na over de geschiedenis van privéverzamelingen in België. Museum Dhondt-Dhaenens zal het onderzoek, onder redactie van zijn UGent-promotor Steven Jacobs samen met Maarten Liefooghe en in nauwe samenwerking met Ugent finaliseren als boek dat in oktober 2020 door MER B&L zal worden gepubliceerd.

“Het boek ‘Maisons d’art moderne - Privéverzamelingen in België, 1945-1980’ brengt het tot nu toe onvertelde verhaal van naoorlogse Belgische collecties van moderne kunst”, zegt communicatieverantwoordelijke Rik Vannevel. “Tanguy verdiepte zich vooral in de relatie van deze verzamelaars met kunstenaars, publieke kunstinstellingen, andere verzamelaars, de gespecialiseerde kunstpers en het ruimere publiek. De focus ligt dus niet op het verzamelen van kunst voor het geld. Er wordt aandacht geschonken aan twee generaties: een eerste generatie van ‘cultuurgenerators’ die zich tussen pakweg 1945 en 1965 manifesteerde in baanbrekende tentoonstellingen waarop vele werken uit hun collecties publiek werden gepresenteerd en een tweede generatie van ‘avant-gardisten’ die in de periode 1960-1980 resoluut aansluiting zocht bij de internationale kunstwereld en zich niet langer beperkte tot de klassieke media.”

“Het boek heeft een dubbele functie: het is enerzijds een eerbetoon aan een geliefde collega, waar we veel te vroeg afscheid van hebben moeten nemen, maar daarnaast is het een broodnodig onderzoek, dat moet uitgebracht worden”, vervolgt Vannevel. “​​Om de nodige middelen voor dit project in te zamelen lanceren we op maandag 22 juni een crowdfundingcampagne via het platform Kickstarter en die loopt tot en met 16 juli. Als dit Kickstarter-project zijn doel niet bereikt, bestaat het risico dat het belangrijke onderzoek van Tanguy ongepubliceerd blijft.”

De link naar de crowdfundingcampagne komt op maandag 22 juni online via www.museumdd.be.