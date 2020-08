Mondmaskers verplicht in schoolomgevingen Anthony Statius

28 augustus 2020

13u57 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem verplicht het dragen van mondmaskers in de omgeving van de scholen.

Na vier maanden lockdown, les op afstand en na twee maanden vakantie zijn de scholen in Sint-Martens-Latem klaar om op dinsdag 1 september van start te gaan. Meer dan 1.000 leerlingen kunnen vijf dagen per week les volgen in de klas. Ook buitenschoolse activiteiten in de sporthal en de muziekschool zullen weer normaal verlopen. De schoolbus doet zijn ronde naar de muziekschool en de opvangouders.

“Met heleboel afspraken over hygiëne, afstand houden en geregeld poetsen hebben de scholen zich de voorbije weken voorbereid”, zegt onderwijsschepen Pieter Vanderheyden (Welzijn). “Een mondmasker is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar en zowel de leerkrachten als de ouders die hun kind afzetten of ophalen moeten er één dragen in de schoolomgeving.”