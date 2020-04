Minivoetbalploegen gezocht voor Latemse competitie Anthony Statius

09 april 2020

11u53 0 Sint-Martens-Latem Kerncompetitie Minivoetbal Latem is op zoek naar clubs voor volgend seizoen. De competitie gaat van start in september 2020.

“We zijn op zoek naar vers bloed voor de minivoetbalcompetitie in Sint-Martens-Latem”, zegt Willy Van Leirberghe, voorzitter van het departement Minivoetbal van Voetbal Vlaanderen. “Op twintig jaar tijd is het aantal ploegen gehalveerd tot acht ploegen. Heel wat clubs zijn verhuisd naar onder andere Kern Gent en er komen amper jonge spelers bij. Daarom doen we nog eens een oproep.”

“De competitie vindt traditiegetrouw plaats op vrijdagavond tussen 18 en 22 uur in de sporthal van Sint-Martens-Latem. Wie interesse heeft om mee te doen kan voor 23 april contact opnemen via willy.van.leirberghe@telenet.be of 0472/66.80.04”, besluit Willy.