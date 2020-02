Michael Portzky geeft lezing over mentale veerkracht Anthony Statius

25 februari 2020

13u34 0 Sint-Martens-Latem Psycholoog Michael Portzky geeft op woensdag 4 maart een lezing over mentale veerkracht in de Oude Brouwerij in Sint-Martens-Latem.

Mentale veerkracht, het verschil tussen lijden en leiden. Onder deze titel geeft Michael Portzky een lezing over mentale veerkracht.

Michael Portzky is klinisch psycholoog, neuro-psycholoog, gezondheidszorg-psycholoog, docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psycho-diagnostiek, en auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten inzake (jongeren) veerkracht, het ‘palliatieve palet’ en de boeken Veerkracht en Jongerenveerkracht. Op woensdag 4 maart komt hij om 20 uur naar de Oude Brouwerij in Dorp 24.

De inkom bedraagt 2 euro per persoon. Inschrijven kan in de bib, via 09/282.87.87 of via bibliotheek@sint-martens-latem.be.