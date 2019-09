Met deze gratis app wordt efficiënt ‘ploggen’ een makkie: “WePlog toont in welke straten er zwerfvuil werd opgeruimd”

Anthony Statius

18 september 2019

17u49 7 Sint-Martens-Latem Latemnaars Bernard Herbert en Alex Callant hebben een slimme app ontwikkeld om zwerfvuil te ruimen. Wie de gratis app WePlog downloadt, houdt bij in welke straten, dreven of lanen hij of zij zwerfvuil heeft geruimd, maar kan tegelijk ook zien waar andere ‘ploggers’ zijn gepasseerd. “Zo voorkom je dubbel werk en kan je de buurt op een efficiënte manier proper houden”, zeggen de uitvinders.

WePlog. Zo heet de app van Bernard Herbert en Alex Callant, waarmee zwerfvuil ruimen een fluitje van een cent wordt. De app werd ontwikkeld door Joshua Hulpiau van Nebulae en de naam van de app komt van het woord ‘ploggen’, een samentrekking van joggen en de Zweedse uitdrukking ‘plocka upp’. “Plogging is al een tijdje een trend in Zweden, waar de term ook ontstond”, zeggen de uitvinders. “Plocka is Zweeds voor verzamelen en het is dan ook geen toeval dat in het logo van de app een groene eekhoorn werd gebruikt, de verzamelaar bij uitstek.”

“WePlog is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke app, die anoniem data bijhoudt over jouw plogbeurten”, legt Alex Callant uit. “Alle gebruikers zien via een overzichtelijke kleurcode waar er in hun buurt recent geplogd werd. Kleurt een straat groen, dan werd die recent geplogd, kleurt een straat rood, dan moet die nog een opruimbeurt krijgen. Het principe is eenvoudig: wanneer je begint te ploggen druk je op de startknop en wanneer je gedaan hebt druk je op ‘stop’. Bij gebruik zet je het best WiFi uit en 4G aan.”

Uitvinder Bernard Herbert was jarenlang actief in de milieuraad van zijn thuisgemeente Sint-Martens-Latem en daar vond hij de inspiratie voor WePlog. “De problematiek rond zwerfvuil kwam regelmatig ter sprake op de milieuraad. We probeerden de probleemzones in kaart te brengen, maar dat waren vooral statische gegevens. Toen kwam ik op het idee om een dynamisch systeem te ontwikkelen waarmee je in realtime kan zien welke straten net proper zijn gemaakt en welke niet. Zo voorkom je dubbel werk en kan je veel efficiënter gaan werken. Het heeft geen zin om in een straat te gaan ploggen, waar je buurman net heeft opgeruimd. Dan ben je als kippen zonder kop door elkaar aan het ‘ploggen’ en dat is tijdverlies. De ‘we’ in WePlog wijst op het gemeenschapsgevoel dat we willen creëren. Indien iedereen massaal de app downloadt, ontstaat er een community van ploggers die samen hun gemeente proper houden. Maar je kan ook in andere gemeenten ploggen. Vlaanderen staat volledig in de app, dus een Gentenaar ken evengoed de app gebruiken in pakweg Brugge.”

“De applicatie is er niet enkel voor particulieren, het is ook een handige tool voor gemeentebesturen en organisaties die werken rond zwerfvuil, vervolgt Bernard. “Voor gemeentebesturen is er, tegen betaling, een volledig dashboard voorzien in de app met bijkomende tools, waarmee ze hun gemeentelijk zwerfvuilbeleid in propere banen kunnen leiden. Een leuk extraatje is dat je als gebruiker kan zien hoeveel kilometer je al geplogd hebt en dat je hiermee punten verzamelt. Gemeenten kunnen mensen indien gewenst dan ook gaan belonen voor hun inzet.”

“Op termijn moet het systeem nog slimmer en zelfregulerend wordt”, zegt Alex. “Zo moeten sommige straten vaker geplogd worden dan andere, omdat er meer zwerfvuil wordt achtergelaten. Daarom gaan we een feedbacksysteem implementeren zodat deze informatie kan worden aangepast aan de meest recente situatie.”

WePlog is volledig gratis en je kan deze downloaden via de App Store van Apple of via de Google Play Store. Geïnteresseerde gemeentebesturen kunnen contact opnemen via info@weplog.be. Meer info via www.weplog.be.