Marktkramers voor Lentemarkt gezocht Anthony Statius

20 januari 2020

16u18 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem is op zoek naar nieuwe deelnemers voor de jaarlijkse Lentemarkt.

Iedereen die geïnteresseerd is om zelfgemaakte spulletjes, duurzame of gerecycleerde materialen of andere leuke gadgets te verkopen, kan zich inschrijven voor de Latemse Lentemarkt. Deze vindt plaats op 26 april en dit van 10 tot 18 uur op het Dorp van Latem.

Het deelnemersformulier kan je terugvinden via deze link.