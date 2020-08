Louise (28) zamelt schoolgerief in voor kansarme kindjes Anthony Statius

19 augustus 2020

19u00 0 Sint-Martens-Latem Louise Dumarey, een jonge mama uit Deurle (Sint-Martens-Latem), zamelt de komende dagen schoolgerief in voor kinderen van kansarme gezinnen. Het verzamelde materiaal gaat naar de Antwerpse vzw Moeders voor Moeders.

In 2019 richtte Louise Dumarey de Georges foundation op, ter nagedachtenis van haar zoontje Georges, die nog voor zijn eerste verjaardag overleed. Met de vzw wil Louise kansarme kinderen in Vlaanderen helpen te voorzien in hun basisbehoeften. Zo organiseerde ze al een winterbenefiet voor het DVC Heilig Hart, het dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking in Deinze, en ze werkte nauw samen met de vzw Moeders voor Moeders, de Antwerpse vzw die jonge gezinnen helpt, die het financieel moeilijk hebben.

“In samenwerking met Moeders voor Moeders organiseer ik een inzamelactie”, zegt Louise. “1 september komt dichterbij en we willen een glimlach toveren op de gezichtjes van kinderen uit kansarme gezinnen. Daarom roepen we iedereen op om een nieuwe of gebruikte gevulde pennenzak of boekentas te schenken aan kinderen die het nodig hebben. We vragen wel om materiaal te geven, dat nog in een goede staat verkeert. Dus geen half ingevulde schriftjes of afgekloven stiften.”

Wie schoolgerief heeft, kan dit nog tot en met vrijdag 28 augustus binnenbrengen bij Banden MD aan de Kortrijksesteenweg 182 in Sint-Martens-Latem, Apotheek Delobel aan de Neerstraat 1 in Lichtervelde en Kids&Us aan de Zuidpromenade in Waregem.