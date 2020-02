Latemse Seniorenadviesraad zoekt leden Anthony Statius

20 februari 2020

10u58 0 Sint-Martens-Latem De Latemse Seniorenadviesraad is op zoek naar nieuwe leden. Na twaalf jaar voorzitterschap nam Serge Clément afscheid en men zoekt dus ook een nieuwe voorzitter.

De Latemse Seniorenadviesraad is sinds 2005 actief en wil haar werking verder uitbouwen. Met de aanvang van de nieuwe bestuursperiode is de adviesraad op zoek naar stemgerechtigde leden.

Alle organisaties, verenigingen en instellingen die zich inzetten voor de senioren in de gemeente, werden al gecontacteerd. Maar ook wie geen lid is van een organisatie kan stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering worden. Elke geïnteresseerde 60-plusser die zich wil engageren voor de senioren in Sint-Martens-Latem kan zich kandidaat stellen.

De voorwaarde is dat kandidaten 60 jaar of ouder zijn én genieten van een pensioen, brugpensioen of een ander vervangingsinkomen. Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via info@seniorenraad-latem-deurle.be. Alle kandidaturen worden uiterlijk op 29 februari 2020 verwacht.