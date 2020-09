Latemse scoutsleider test positief: “Beperk contact met andere generaties tot alle besmettingen in kaart gebracht zijn” Anthony Statius

21 september 2020

Sint-Martens-Latem Een van de leden van de Latemse scouts is besmet met het coronavirus. Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn) spreekt van een mogelijke clusterbesmetting.

Bij de Latemse jeugd, meer bepaald in de scouts, het voetbal en het jeugdhuis zijn verschillende coronabesmettingen vastgesteld. Dit meldt de Latemse burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele.

“Snelheid, onmiddellijke actie en communicatie zijn belangrijk wanneer er mogelijke aanwijzingen zijn van een clusterbesmetting”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele. “Er is momenteel een jongere uit de scoutsleiding die positief getest heeft. Deze persoon heeft deelgenomen aan een scoutsactiviteit, een activiteit van het jeugdhuis en is op café geweest. Men is nu volop bezig met het in kaart brengen van alle mogelijke hoogrisicocontacten. Deze personen zullen de nodige instructies krijgen. Via deze weg roepen we alle inwoners op om de maatregelen strikt na te leven. In het bijzonder aan de jongeren vragen wij om de contacten met andere generaties te beperken tot alle besmettingen in kaart zijn gebracht.”