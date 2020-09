Latemnaars welkom op fruitpluknamiddag, de oogst mag mee naar huis Anthony Statius

04 september 2020

13u11 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert op zaterdag 19 september een fruitplukactie. Alle inwoners zijn welkom om fruit te plukken. Inschrijven is verplicht.

In Sint-Martens-Latem staan heel wat fruitbomen. Om dit fruit niet verloren te laten gaan, nodigen het gemeentebestuur en de landelijke gilde alle inwoners uit op de fruitplukmiddag. De pluk vindt plaats op zaterdag 19 september van 14 tot 16 uur, in de boomgaard achter het gemeentehuis en de boomgaard in de Dorpsstraat in Deurle. Er worden ladders voorzien door de gemeente, en plukkers mogen ook eigen materiaal meebrengen om te plukken en de oogst te vervoeren.

De deelnemers kunnen het geplukte fruit mee naar huis nemen, of het achterlaten om het te laten persen tot appelsap. Hiervoor moet minimum 10 kilogram fruit geplukt worden. Gezien de coronamaatregelen is vooraf inschrijven verplicht. Dat kan op www.sint-martens-latem.be/inschrijven-fruitplukactie-2020 of telefonisch op 09/282.17.30.