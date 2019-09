Latemnaars mogen gratis fruit plukken Anthony Statius

16 september 2019

14u35 2 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem en de Landelijke Gilde organiseren op zaterdag 28 september een fruitpluknamiddag. Alle inwoners mogen tot 10 kilogram plukken.

“In de gemeente staan heel wat fruitbomen”, zegt milieuambtenaar Hannes Buyle. “Om dit fruit niet verloren te laten gaan, nodigen het gemeentebestuur en de Landelijke Gilde alle inwoners uit op de fruitplukmiddag. Zoals ieder jaar mag het geplukte fruit mee naar huis genomen worden. Door de geringe hoeveelheid fruit aan de bomen, zal dit beperkt worden tot 10 kilogram per plukker. Bovendien zullen er dit jaar geen appels geperst worden tot appelsap. Er zijn enkele ladders ter beschikking, maar iedereen mag gerust zelf materiaal meebrengen om te plukken en te vervoeren.”

Alle inwoners zijn welkom 14 tot 16 uur in de boomgaard achter het gemeentehuis in Sint-Martens-Latem. Meer info via 09/282.17.30 of grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be.