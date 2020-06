Latem weert plastic afsluitingen uit het straatbeeld Anthony Statius

10 juni 2020

19u05 0 Sint-Martens-Latem In de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Martens-Latem is het verboden om nog een plastic tuinafsluiting te plaatsen. “Levende hagen met natuurlijke elementen geven ons straatbeeld een groen en rustgevend karakter”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn). Wie een vergunde plastic afsluiting heeft, wordt vriendelijk verzocht om deze te vervangen.

Naast een van de rijkste gemeenten dingt Sint-Martens-Latem ook mee naar de titel van groenste gemeente van Vlaanderen. In het kader van ‘Mei Plasticvrij’ lanceert de gemeente een actie om het plastic ook te weren uit de Latemse tuinen.

“Vele inwoners ergeren zich aan plastic tuinafsluitingen”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele. “In Latem en Deurle vind je heel wat mooie, groene hagen en zo’n plastic afsluiting daartussen oogt allesbehalve aantrekkelijk. Daarbij zijn deze vaak goedkope kunststoffen afsluitingen allesbehalve duurzaam. Door de blootstelling aan regen, zon en wind breken deze afsluitingen af in microplastics die het leefmilieu vervuilen. Daarom sporen we de mensen aan om hagen of klimplanten te plaatsen. Deze ogen mooier en nemen meer fijn stof op. We zien deze groene hagen dan ook graag in voortuinen, maar ook in achtertuinen en langs onze trage wegen.”

De Latemse gemeenteraad keurde unaniem een Afwegingskader Goede Ruimtelijke Ordening goed, waarin bepaald wordt dat er vanaf nu geen vergunning meer wordt afgeleverd voor plastic afsluitingen. “Wie een plastic afsluiting heeft, vragen we vriendelijk om deze te vervangen door een duurzaam alternatief” vervolgt de burgemeester. “Om de twijfelaars over de streep te trekken, zullen plastic afsluitingen gratis worden opgehaald. Hiervoor kan men een afspraak maken bij de Dienst Grondgebiedzaken. We kunnen dit natuurlijk niet verplichten, maar wie in het verleden een plastic afsluiting geplaatst heeft zonder vergunning, riskeert een proces-verbaal. Het is echter niet de bedoeling om boetes uit te delen. De mensen krijgen voldoende tijd om hun afsluiting vrijwillig te verwijderen. Het enige doel is om onze gemeente nog groener en aantrekkelijker te maken”, besluit de burgemeester.