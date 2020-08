Latem verscherpt coronamaatregelen: “Iedereen moet mondmasker bij hebben, evenementen geschrapt tot eind september” Anthony Statius

01 augustus 2020

07u50 0 Sint-Martens-Latem De g emeente Sint-Martens-Latem schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus. Vanaf zaterdag 1 augustus zijn er extra maatregelen van kracht.

Vanaf vandaag zijn er in Sint-Martens-Latem extra maatregelen van kracht, bovenop de federale maatregelen.

“Mondmaskers zijn verplicht op de speelpleinen en in het recyclagepark”, zegt eerste schepen Rigo Van de Voorde (Welzijn). “Daarnaast moet elke inwoner vanaf 12 jaar op elke moment een mondmasker bij zich hebben in het openbaar. Dit moet gedragen worden indien de afstandsregels niet kunnen gerespecteerd worden, bijvoorbeeld bij drukte aan de Leiesteiger, op het veer of in de wachtrij voor de winkel.”

“Alle gemeentelijke evenementen zoals kermissen, zomerconcerten en vertelsessies werden, in overleg met de organisatoren, afgelast tot eind september. Ook het gebruik van gemeentelijke infrastructuur is voorlopig niet mogelijk. Samen met de stad Deinze willen we een veiliger horecabezoek. De federale regel die anderhalve meter tussen 2 tafels voorschrijft, wordt uitgebreid naar anderhalve meter tussen 2 gezelschappen. Indien een plexiglazen wand of gelijkwaardige scheiding tussen de tafels wordt geplaatst, kan afgeweken worden van deze maatregel. Tenslotte sluiten we ook aan bij de lokale contacttracingscel die de stad Deinze opzet. Zo hopen we korter op de bal te spelen bij een besmetting en clusters sneller te detecteren.”