Latem steunt horeca: terrassen mogen uitbreiden Anthony Statius

09 juni 2020

11u27 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem neemt enkele maatregelen om de horeca te steunen bij de heropstart na de lockdown. Zo mogen de terrassen tijdelijk uitgebreid worden en in specifieke gevallen mag hiervoor openbaar domein gebruikt worden.

Net zoals de handelaars een tijdje geleden kregen ook de horecazaken een pakket met beschermingsmateriaal om de heropening onder veilige omstandigheden te kunnen realiseren. Het gemeentebestuur biedt hen ook logistieke steun aan en heeft een aantal aanvullende maatregelen genomen.

Snelheidsbeperking

Schepen van lokale economie Emile Verschueren (Welzijn): “De belasting op het openhouden van drankgelegenheden na sluitingsuur wordt afgeschaft voor het volledige jaar 2020. Daarnaast kunnen terrassen tijdelijk uitgebreid worden onder versoepelde voorwaarden. In specifieke gevallen kan hiervoor het openbaar domein gebruikt worden. Om deze bijkomende maatregelen in praktijk om te zetten gaat de bevoegde ambtenaar ter plaatse om samen met de ondernemers de mogelijkheden te bekijken en samen tot de beste oplossing te komen., Door de parkeermogelijkheden in de dorpskern van Deurle te beperken en de snelheid voor de duur van de coronamaatregelen te verlagen tot 20 kilometer per uur, worden de terrassen in de kern een aangename plek om te vertoeven.”