Latem start met Techniekacademie Anthony Statius

24 juni 2019

10u59 0 Sint-Martens-Latem De Techniekacademie komt voor het eerst naar Sint-Martens-Latem. Dit initiatief betrekt kinderen van 10 tot 12 jaar op unieke wijze bij techniek en technologie (STEM). De lessen starten vanaf 18 september en inschrijvingen kan vanaf zaterdag 7 september.

De Techniekacademie is al ingeburgerd op verschillende plaatsen in West- en Oost-Vlaanderen en op initiatief van het gemeentebestuur en de Hogeschool VIVES wordt het volgend schooljaar ook in Sint-Martens-Latem aangeboden.

“De Vlaamse Overheid wil jongeren stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen en ook onze gemeente wil mee aan de kar trekken”, zegt onderwijsschepen Pieter Vanderheyden. “Vanaf 18 september kunnen twintig kinderen uit de gemeente aan de slag rond technische topics onder begeleiding van professionele techniekmentoren. In sessies van telkens twee uur komen jongeren op een creatieve manier in contact met chemie, informatica, robotica, materiaalkunde, elektriciteit en bouwkunde. Er is ook een bedrijfsbezoek voorzien en op het einde worden alle ouders uitgenodigd op de diploma-uitreiking. “

De reeks bestaat uit twaalf workshops op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur tussen 18 september en 11 december. De deelnameprijs bedraagt 50 euro. De workshops vinden plaats in Wijkcentrum Oase in de Constant Permekelaan 54 in Sint-Martens-Latem. Info en inschrijvingen via www.techniekacademie-sint-martens-latem.be. Voor meer algemene informatie over de Techniekacademies in Vlaanderen kan u terecht op www.techniekacademie.be.