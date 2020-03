Latem sluit publieke parkings Anthony Statius

27 maart 2020

14u35 1 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem sluit dit weekend alle publieke parkings. Met deze maatregel wil de gemeente duidelijk maken dat enkel in de eigen buurt wandelen toegelaten is.

“Afgelopen weekend stonden de parkings vol en was het op sommige momenten over de koppen lopen”, klinkt het in een persmededeling. “Omdat dit botst met de coronamaatregeel van social distancing, willen we dit komend weekend vermijden. Op die manier houden we het veilig voor iedereen. De politie voert de nodige controles uit en zal boetes uitschrijven. De parking aan het gemeentehuis zal tijdens de week voorlopig geopend zijn. De rest blijft dicht tot de maatregelen versoepeld zijn.”