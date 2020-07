Latem behoudt lage belastingtarieven Anthony Statius

02 juli 2020

15u20 0 Sint-Martens-Latem Het Latemse gemeentebestuur sluit de jaarrekening 2019 af met een positief financieel evenwicht. Dit laat toe dat de lage aanvullende personenbelasting van 5,5% ongewijzigd blijft. Ook de lage opcentiemen onroerende voorheffing (472) blijven behouden. Deze zijn de laagste van het land.

De gemeente Sint-Martens-Latem is financieel gezond. Er is een reëel overschot op de operationele werking van ruim 3,3 miljoen euro en de beschikbare middelen werden volgens burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn) efficiënt aangewend.

“We hebben vorig jaar voor 2,4 miljoen euro investeringen uitgevoerd”, aldus de burgemeester. “De voornaamste zijn de aankoop van woningen palend aan de sportsite waardoor een aaneensluitende en veilige sportsite mogelijk wordt. Maar ook in de lopende renovatie van de sporthal en in de weginfrastructuur werd geïnvesteerd. Er kwamen maatregelen die de snelheid remmen en geluidshinder van verkeer inperken. Zo werden de bestaande verkeersplateaus vervangen door nieuwe exemplaren die minder geluidshinder veroorzaken. Het voorbije jaar werden ook een aantal straten aangepakt, namelijk de Groene Dreef, Papenaard, Wiedauwdreef en een deel van Brakelmeersstraat. Deze investeringen zijn uitgevoerd zonder nieuwe leningen. Dit zorgt ervoor dat de totale schulden verder blijven dalen en momenteel 252 euro bedragen per inwoner. Dit is laag in vergelijking met vergelijkbare gemeentes, met in 2018 een gemiddelde schuldgraad van 862 euro per inwoner.”