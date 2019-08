Langs de Spoorweg heringericht als fietssnelweg Anthony Statius

30 augustus 2019

17u34 0 Sint-Martens-Latem De bestaande weg Langs De Spoorweg op de grens van De Pinte en Sint-Martens-Latem werd heringericht als een fietspad van drie meter breed. Het nieuwe fietspad situeert zich tussen de Klapstraat en de Daningsdreef en maakt deel uit van de fietssnelweg F7, die wordt aangelegd langs de spoorweg tussen Gent en Deinze.

Op vrijdag 30 augustus werd op de grens van De Pinte en Sint-Martens-Latem een nieuw stuk fietssnelweg officieel geopend. Het gaat om de bestaande weg Langs de spoorweg tussen de Klapstraat en de Daningsdreef en het fietspad is een realisatie van de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de gemeentebesturen van De Pinte en Sint-Martens-Latem. Op dit nieuwe stuk fietssnelweg is er beperkte toegang voor gemotoriseerd verkeer van aangelanden en bewoners.

“Met dit stuk is de fietssnelweg tussen Gent en Sint-Martens-Latem en De Pinte bijna volledig gerealiseerd”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit. “Het tussenliggende traject van 500 meter tussen Daningsdreef en Nijverheidsstraat wordt in het najaar van 2019 heraangelegd. De bedoeling is dat je op een half uurtje tijd tot in Gent kan fietsen. In totaal wordt 3.500 meter nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd. Na realisatie van de missing link tussen Karrestraat en Beekstraat op het grondgebied van de stad Deinze in het voorjaar van 2020, zullen ook de kenmerkende blauwe F-logo’s aangebracht worden tussen De Pinte en Deinze. Hiermee zal tegen eind 2020 Gent met Deinze verbonden zijn door een volwaardige fietssnelweg van 13 kilometer.”