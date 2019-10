Kunstgalerij in Sint-Martens-Latem krijgt volgende week Kevin De Bruyne over de vloer: huwelijkscadeau van Rode Duivel aan zijn Michèle wordt onthuld Anthony Statius

04 oktober 2019

16u56 6 Sint-Martens-Latem Als kunstgalerijhouder krijg je niet iedere dag een Rode Duivel over de vloer. Volgende week mogen K3-oprichter William Vaesen en zijn vrouw Ellen Christiaen niemand minder dan Kevin De Bruyne ontvangen in The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem. Daar zal Kevins vrouw Michèle Lacroix voor het eerst haar huwelijkscadeau, een portret gemaakt door de befaamde Belgische kunstenares Isabelle Scheltjens, te zien krijgen. “Een spannend moment voor iedereen, maar ze mogen gerust zijn: het is een prachtig werk geworden”, zegt Ellen.

“In onze kunstgalerijen komen uitsluitend werken waarop we zelf verliefd worden.” Vanuit dit basisprincipe zijn Ellen Christiaen en haar man, ex-radiopresentator, muziekmanager en K3-oprichter William Vaesen, in 2016 met een kunstgalerij in Zuid-Afrika begonnen. Vorig jaar openden ze de nieuwe galerij The Boutique Gallery in Dorp 6 in Sint-Martens-Latem en daar wordt volgende week een werk onthuld waarop je maar moeilijk niet verliefd kan worden. De wereldberoemde Belgische kunstenares Isabelle Scheltjens maakte een portret in glas van Michèle Lacroix, beter gekend als mevrouw Kevin De Bruyne, en dit hangt geduldig te wachten tot de Manchester City-ster het aan zijn vrouw kan schenken. Een uniek moment, ook voor galerijhoudster Ellen Christiaen.

Nog niet gezien

“Beiden hebben het eindresultaat nog niet gezien, maar ze kijken er enorm naar uit”, zegt Ellen. “Het portret zal volgende week onthuld worden in onze kunstgalerij en dit in aanwezigheid van het koppel. Al onze klanten zijn speciaal, maar het feit dat Kevin De Bruyne naar Sint-Martens-Latem komt om zijn cadeau ter gelegenheid van hun tweede huwelijksverjaardag aan zijn vrouw te geven, geeft het natuurlijk nog iets extra. Ik vind het zelf een prachtig werk. Michèle heeft een mooi engelengezichtje en kunstenares Isabelle Scheltjens heeft dit perfect kunnen vastleggen in haar unieke stijl.”

De Antwerpse Isabelle Scheltjens is met uitverkochte tentoonstellingen in New York, Parijs, Dubai en Kaapstad één van de populairste hedendaagse kunstenaars van ons land. Onder andere Gordon Ramsay en de koning van Marokko bestelden al een exclusief werk en onlangs vroeg ook Lotus Bakeries om een portret van hun oprichter Jan Boone te maken. The Boutique Gallery is haar enige en exclusieve galerij in België en vanaf dit weekend is haar solotentoonstelling Michèle - genoemd naar het portret van Kevins vrouw - daar ook te zien. “Michèle is net zoals wij een grote fan van het werk van Isabelle”, zegt Ellen. “We leerden Isabelle kennen in Zuid-Afrika en we waren op slag verliefd op haar stijl. Isabelle maakt uitsluitend portretten met glas in een stijl die doet denken aan het pointillisme. Ze koopt overal ter wereld grote glasplaten en deze worden eerst met de hand in kleine stukjes gesneden en in laagjes van twee of drie stukjes op elkaar gelegd, waarna ze voor twee volle dagen de oven in gaan. Daarna gaat ze met dit ‘gefused’ glas aan de slag om portretten te puzzelen. Elk werk bevat tussen de tien en 40.000 stukjes glas.”

Kunst uit tv-programma Het Huis

“Samen met de andere portretten zal het kunstwerk voor Michèle door iedereen te zien zijn tijdens de tentoonstelling. Deze loopt vanaf dit weekend tot en met 3 november en het werk voor Michèle is vanaf donderdag 10 oktober te zien. Daarna verhuist het portret naar de woning van Kevin en Michèle in Heusden-Zolder. Ook de volgende tentoonstelling wordt de moeite waard, want vanaf 8 november zijn hier verscheidene kunstwerken uit de vorige drie seizoenen van het televisieprogramma Het Huis te zien”, besluit Ellen.

Meer info via www.theboutiquegallery.com.