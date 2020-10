Kinderopvang Harlekijn opent de deuren: “Volzet tot oktober 2021" Anthony Statius

01 oktober 2020

12u55 2 Sint-Martens-Latem In Sint-Martens-Latem is vandaag de nieuwe groepsopvang voor kinderen geopend. Kinderopvang Harlekijn kwam tot stand door een samenwerking van de lokale besturen van Sint-Martens-Latem en De Pinte en biedt plaats aan veertien kinderen.

De lokale besturen van De Pinte en Sint-Martens-Latem gingen samen op zoek naar een locatie voor een nieuwe kinderopvang. Deze werd gevonden in een huis in de Guido Gezellestraat 21 in hartje Sint-Martens-Latem.

“Door veertien nieuwe opvangplaatsen te creëren, willen we tegemoet komen aan de stijgende vraag naar kinderopvang in beide gemeentes”, zegt schepen Barbara Lannoy (Welzijn). “De kosten van de verbouwing en het opfrissen van het gebouw worden door Sint-Martens-Latem gedragen. De naam van de nieuwe opvang, Harlekijn, verwijst naar een werk van de Latemse kunstenaar Gust De Smet.”

“In totaal zullen er veertien kindjes opgevangen worden van nul tot 2,5 jaar, onder toezicht van twee kinderbegeleiders, geselecteerd door de Organisator gezinsopvang en groepsopvang van Lokaal bestuur De Pinte”, vult Lieve Van Lancker (CD&V), schepen van Sociale Zaken in De Pinte aan. “Het gaat om plaatsen waar ouders volgens hun inkomsten een ouderbijdrage betalen. Zo zorgen we verder voor een toegankelijke en betaalbare opvang voor alle ouders. De opvang is elke dag open van 7.30 tot 18 uur en blijft gegarandeerd bij eventuele ziekte van de begeleiders.”

De Harlekijn is ondertussen al volzet tot oktober volgend jaar. Meer info via www.kinder-opvang.be.