Kevin De Bruyne geeft forfait voor bezoekje aan Latem Joeri Seymortier en Anthony Statius

05 oktober 2019

18u07 0 Sint-Martens-Latem Voetballer Kevin De Bruyne komt in de week van 7 oktober dan toch niet naar Sint-Martens-Latem voor een bezoekje aan The Boutique Gallery.

K3-oprichter William Vaesen en zijn vrouw Ellen Christiaen verwachtten een van de komende dagen Rode Duivel Kevin De Bruyne in hun The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem. Daar zou Kevins vrouw Michèle Lacroix voor het eerst haar huwelijkscadeau zien: een portret gemaakt door de Belgische kunstenares Isabelle Scheltjens. Zowel Kevin De Bruyne en zijn vrouw Michèle hebben het werk nog niet in het echt gezien. Dat zou nu gebeuren, maar de Manchester City-ster heeft afgelopen weekend laten weten niet in Sint-Martens-Latem te geraken. Hij kampt met een blessure en moet daar nu alle aandacht aan schenken. Michèle ofte mevrouw De Bruyne zou wel komen.

Samen met heel wat andere portretten zal het kunstwerk voor Michèle wel te zien zijn tijdens een tentoonstelling. Die loopt vanaf dit weekend tot en met 3 november. Het werk voor Michèle is vanaf donderdag 10 oktober te zien. Daarna verhuist het portret naar de woning van Kevin en Michèle in Heusden-Zolder.

Info: www.theboutiquegallery.com.