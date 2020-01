Kerstboominzameling aan De Oase Anthony Statius

07 januari 2020

12u54 0 Sint-Martens-Latem Wie af wil van zijn kerstboom kan op zaterdag 11 januari terecht aan De Oase. Afvalmaatschappij IVM zal er alle kerstbomen inzamelen om ze later te verwerken tot compost.

Op zaterdag 11 januari is er het evenement Nieuwjaarsgloed in Sint-Martens-Latem. Tussen 17 en 21 uur is iedereen welkom aan De Oase waar wijkcomité Hooglatem vzw en Scouts en Gidsen Were di – Bos en Leie zorgen voor een drankje en een hapje.

Tijdens het evenement kunnen alle inwoners hun kerstboom inleveren bij IVM. Enkel levende kerstbomen kunnen aangeboden worden en men vraagt om vooraf de pot van de kluit te halen en zoveel mogelijk aarde, die tussen de wortels zit, te verwijderen. Bomen met versiering en bomen die met verf of kunstsneeuw zijn gedecoreerd zullen niet aanvaard worden.