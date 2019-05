Katrien Dossche overtuigt tientallen Latemnaars om zwerfvuil te ruimen: “90% van de straten moet een zwerfvuilpeter- of meter hebben” Anthony Statius

22 mei 2019

16u55 12 Sint-Martens-Latem Latem pakt het zwerfvuil aan. Onder dit motto en met de gelijknamige website als platform voert Katrien Dossche uit de Elsakkerweg een vurige strijd tegen zwerfvuil in Sint-Martens-Latem en Deurle. Tussen oktober vorig jaar werd het aantal nieuwe zwerfvuilmeters- en peters verdrievoudigd tot zo’n 35. “Ik ga door tot wanneer 90% van alle straten een meter of peter heeft”, zegt Katrien.

Van de bermen langs de drukke gewestweg N43 tot in de beken in hartje Latem, overal waar Katrien Dossche verdwaalde blikjes of sigarettenpeuken ziet rondslingeren, verdwijnen die steevast in een vuilniszak. Sinds oktober vorig jaar gaat de zelfstandige webdesigner dagelijks op pad om haar groene gemeente zwerfvuilvrij te houden.

Maandelijkse tussenstand

“Vorig jaar richtte ik de wandelclub De Camino’s op en tijdens onze wandelingen viel het op hoe vuil sommige straten erbij lagen”, vertelt Katrien. “We konden het niet meer zien en zo zijn we begonnen met zwerfafval op te ruimen. Met De Camino’s wandelen we drie keer per week een route van vijf kilometer door de gemeente en iedere vrijdag passeren we met onze bolderkar langs de gewestweg. Op onze website houden we iedere maand bij hoeveel kilogram afval, hoeveel flessen en hoeveel PMD we hebben verzameld.”

Het enthousiasme van Katrien en haar wandelclub werkt aanstekelijk, want ondertussen traden al vele inwoners in haar voetsporen. “Ik wil zoveel mogelijk inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen motiveren om hun straat of buurt proper te houden”, zegt vervolgt Katrien. “In de eerste plaats doe ik dit door zoveel mogelijk inwoners te overtuigen om zich aan te melden als zwerfvuilpeter- of meter. Sinds oktober vorig jaar zijn er heel wat bij gekomen en de leeftijden zijn zeer uiteenlopend. Zelfs mijn buurmeisjes van 5 hebben al gevraagd of ze mogen meehelpen.”

Realistisch streefdoel

“Samen met de gemeente wordt bijgehouden wie voor welke straten verantwoordelijk is”, vervolgt Katrien. “Hiervoor werd de website www.latempakthetzwerfvuilaan.be opgericht. Om te kijken welke straten er nog vrij zijn kan je de website van de Mooimakers - het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG - raadplegen (https://mooimakers.be/index.php/actiekaart). Wie wil helpen kan bij mij thuis grijpers, vuilniszakken, handschoenen en fluohesjes krijgen. De gemeente staat in voor de verzekering. Drie dagen per week streef ik ernaar om 10.000 stappen te halen en de andere dagen ga ik voor minstens 5.000 stappen. Ik werk van thuis uit en ik heb die beweging nodig. Bewegen is gezond, misschien is dat ook nog een argument om mensen te overtuigen om zwerfvuilmeter- of peter te worden. Mijn ambitie is ervoor te zorgen dat 90% van alle straten een meter of peter heeft. Ik blijf realistisch, 100% zal nooit lukken, maar ik heb nog heel wat ideeën en acties in petto om dat cijfer te behalen”, besluit Katrien.