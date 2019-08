Kandidaten gezocht voor de Binus Cultuurprijs Anthony Statius

14 augustus 2019

10u46 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem is op zoek naar kandidaten voor de tweejaarlijkse Binus Cultuurprijs. Met deze prijs wil men het cultureel verenigingsleven stimuleren. Inschrijven kan nog tot zaterdag 7 september.

De tweejaarlijkse cultuurprijs is genoemd naar Albijn Van den Abeele (1835-1918), de stamvader van de Latemse kunstbeweging. Binus was burgemeester, secretaris, amateurhistoricus, schilder en een sociaal bewogen figuur in de gemeente.

Voor de Binus Cultuurprijs 2019 komen drie categorieën in aanmerking: een persoon, vereniging of groep personen die een bijzondere artistieke of culturele prestatie heeft geleverd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 en in de gemeente een actieve culturele werking ontplooid heeft en dat nog steeds doet, een persoon of vereniging die regionaal, nationaal of internationaal het cultureel imago van de gemeente op de kaart zet en een persoon die zich gedurende meerdere jaren heeft ingezet als bestuurslid of vrijwillig medewerker van een Latemse socioculturele vereniging of die een sterke culturele binding heeft met de gemeente.

“Kandidaten die professioneel met kunst en cultuur bezig zijn, komen niet in aanmerking en de prijs kan ook postuum toegekend worden”, verduidelijkt cultuurfunctionaris Sophie Desmet. “Een jury zal uit de kandidaten een shortlist opstellen en uit deze lijst zullen via een publieksstemming drie genomineerden gekozen worden. De jury kiest dan de uiteindelijke winnaar die een oorkonde en een som van 500 euro ontvangt.”

Inschrijven kan nog tot 7 september. Het reglement en inschrijvingsformulier zijn raadpleegbaar via https://www.sint-martenslatem.be/cultuurprijzen-0