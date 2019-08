Joost Declercq verlaat Museum Dhondt-Dhaenens Anthony Statius

30 augustus 2019

18u54 0 Sint-Martens-Latem Joost Declercq is niet langer directeur van het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. Declercq ijverde voor de renovatie en uitbreiding van het museum, maar hij stootte bij iedere vergunningsaanvraag op een njet. “Er is geen sprake van ontslag, we zijn in goede verstandhouding uiteengegaan”, zegt Frank Benijts van de bestuursraad van de Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens.

“Er werd beslist om een einde te stellen aan de samenwerking tussen de heer Joost Declercq en de Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens. Beide partijen wensen elkaar het allerbeste toe voor de toekomst.” Met deze korte mededeling werd aangekondigd dat Joost Declercq na meer dan tien jaar niet langer directeur is van het Museum Dhondt-Dhaenens in de Museumlaan in Deurle. Vorig jaar trok Declercq nog aan de alarmbel toen de bouwaanvraag voor de renovatie en uitbreiding van het museum al voor de vierde keer werd geweigerd. Volgens hem kwam zo het voortbestaan van het MDD in het gedrang.

“Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een ontslag”, zegt Frank Benijts van de Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens. “Joost Declercq was de situatie met de geweigerde vergunningsaanvragen beu en hij wilde met het museum naar een andere locatie trekken. Deze visie strookte niet met die van de raad van bestuur en dus zijn we in onderling overleg uit elkaar gegaan. Volgend jaar bereikt Joost ook de pensioengerechtigde leeftijd en er werd beslist om zijn contract niet te verlengen. Sinds donderdag 29 augustus oefent Joost ook geen functies meer uit in het museum. De programmatie voor de komende maanden loopt gewoon verder zoals gepland en ondertussen zoeken we iemand die tijdelijk de managementfunctie op zich wil nemen. Op lange termijn zoeken we curatoren of een artistiek directeur die zich in de toekomst willen ontfermen over het artistieke luik van het museum.”

Joost Declercq wenste voorlopig geen commentaar te geven.