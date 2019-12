Jonge techniekfanaten behalen diploma Anthony Statius

18 december 2019

08u44 2 Sint-Martens-Latem De jonge deelnemers van de Techniekacademie in Sint-Martens-Latem hebben hun diploma behaald. Vanaf februari 2020 wordt een nieuwe lessenreeks ingericht.

Op woensdag 11 december kregen de leerlingen van de Techniekacademie hun certificaat. Twaalf weken lang werden zij op woensdagnamiddag ondergedompeld in wereld van techniek en STEM. Kinderen tussen 10 en 12 jaar werden uitgedaagd om problemen in hun leefwereld op te lossen met techniek. Onder leiding van twee techniekmentoren maakten zij onder andere een periscoop, een deuralarm, een zelfrijdend wagentje en een flatgebouw met windturbine. Ze brachten ook een bezoek aan garage Daeninck in Sint-Martens-Latem.

Voor dit project sloegen de gemeente en Hogeschool VIVES de handen in mekaar. Met steun van de provincies Oost- en West-Vlaanderen wordt de Techniekacademie in 93 gemeentes georganiseerd.