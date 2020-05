Inwoners, zorgverleners en handelaars krijgen beschermingsmateriaal Anthony Statius

08 mei 2020

18u35 0 Sint-Martens-Latem De inwoners, zorgverleners en lokale handelaars van Sint-Martens-Latem krijgen binnenkort beschermingsmateriaal van de gemeente. De mondmaskers worden dit weekend bedeeld door vrijwilligers.

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden zorgt het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem voor het nodige beschermingsmateriaal.

“Elke lokale handelaar die op maandag 11 mei heropent, ontvangt een pakket met 2 hesjes, 2 vloerstickers, 3 affiches, 1 dispenser spraykop, 5 liter desinfecterende alcoholgel en 2 mondmaskers”, zegt burgemeester Agnes Lannoo- Van Wanseele (Welzijn). “Ook de handelaars die opengebleven zijn, zoals de voedingswinkels, krijgen een pakket. Daarnaast ontvangen ook de zorgverleners in de gemeente het nodige materiaal om veilig hun patiënten te ontvangen en te behandelen. De horeca en contactberoepen zullen een gelijkaardig pakket ontvangen zodra bekend wordt wanneer zij mogen heropenen.”

Op zaterdag 9 mei krijgen de inwoners van de gemeente een herbruikbaar mondmasker. “Vrijwilligers bezorgen elk gezin het juiste aantal maskers en een handleiding”, zegt de burgemeester. “De bestelling van Think Pink laat op zich wachten, maar gelukkig hebben we ergens anders een tweede bestelling kunnen plaatsen. Het gaat ook om herbruikbare mondmaskers en alle 8.400 Latemnaren en Deurlenaren krijgen er dit weekend een in de bus. De maskers van Think Pink worden dan later bedeeld.”