Ingrid (43) overwon kanker, nu opent ze ontmoetingscentrum voor lotgenoten: “Je hebt nood aan steun tijdens herstelperiode” Gemeentebestuur stelt Villa Zomernest ter beschikking Anthony Statius

04 september 2019

16u20 0 Sint-Martens-Latem Ingrid De Meester (43) uit Sint-Martens-Latem heeft borstkanker overwonnen en nu wil ze lotgenoten helpen in hun strijd tegen de ziekte. “Er is nood aan een rustige ontmoetingsplaats waar je tijdens de revalidatie en het herstel terechtkan voor een babbel, maar ook voor activiteiten zoals zorgmassages, workshops of lezingen”, zegt Ingrid. De gemeente Sint-Martens-Latem is het initiatief genegen en zocht Villa Zomernest in de Kwakstraat uit als locatie.

Villa Zomernest ligt enkele straten verder van het huis van Ingrid. De jonge mama van vier kinderen licht op wanneer ze rond de villa wandelt. Binnenkort zal Ingrid er een ontmoetingsplaats voor kankerpatiënten oprichten. Tegelijkertijd wil ze er ook een donkere periode in haar leven voorgoed afsluiten, want op 26 maart 2018 kreeg ze zelf de diagnose borstkanker.

“Op een zaterdagnacht voelde ik een harde structuur in mijn rechterborst”, vertelt Ingrid. “Ik probeerde mezelf eerst gerust te stellen, maar de maandag daarop ben ik toch naar mijn huisarts geweest voor een onderzoek en vanaf dat moment ging het allemaal heel snel, ik kreeg een mammografie en een echografie en de dag erna kwam het verdict bij mijn gynaecoloog: borstkanker. Twee weken later ben ik geopereerd geweest. Van de operatie had ik niet zo veel last, maar omdat er een hoog risico op herval was, moest ik ook chemotherapie krijgen, gevolgd door radiotherapie en een hormoontherapie.”

Steun zoeken bij elkaar

Onlangs kreeg Ingrid goed nieuws op haar eerste controle: de behandelingen hebben hun werk goed gedaan. “De kanker is overwonnen, ga nu maar verder met je leven. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet”, zegt Ingrid. “De bijwerkingen en gevolgen van de chemotherapie zijn zwaar. Het is elke dag opnieuw zoeken naar een nieuwe balans, ik kan niet meer wat ik vroeger kon. Tijdens de behandeling werd ik goed opgevangen in het ziekenhuis, maar na de behandelingen stond ik er plots alleen voor. Ik heb in die periode contact gezocht met lotgenoten, zij begrijpen wat ik voel, zij weten wat het is. Ik heb daar heel veel steun aan gehad. Daarom wil ik een ontmoetingscentrum oprichten: een plaats waar lotgenoten vrij kunnen binnenwandelen en steun zoeken bij elkaar. Tot op het moment dat ze mentaal en fysiek terug sterk genoeg zijn om verder te gaan.”

“Het moet echter meer zijn dan een lokaal waar je terecht kan voor een koffie en een babbel”, vervolgt Ingrid. “Er zullen lezingen gegevens worden, zorgmassages en andere workshops. Ik heb het gevoel dat dit mij overkomen is om een reden. Andere mensen, die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben, helpen: daar wil ik mij nu voor de volle 100 procent voor inzetten. Villa Zomernest is de ideale locatie om deze droom te realiseren. Hiervoor ben ik de gemeente enorm dankbaar. Om dit project van de grond te krijgen, kan ik alle hulp gebruiken.”

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Ingrid via ingrid.demeester@telenet.be.