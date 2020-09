Inge brengt leven in Latem met wekelijkse versmarkt Anthony Statius

03 september 2020

17u59 0 Sint-Martens-Latem Latemnaars kunnen vanaf vandaag iedere donderdagmiddag inkopen doen op de Latemse versmarkt. Met dit initiatief wil Inge Cnudde in samenwerking met het gemeentebestuur wat meer leven én gezonde voeding naar het dorp brengen. De eerste editie lokte alvast heel wat nieuwsgierigen.

Inge Cnudde woont al 35 jaar in Sint-Martens-Latem en heel wat inwoners leerden haar kennen toen ze in het verleden met haar ex-man twee bekende horecazaken uitbaatte in het Dorp. Vier jaar geleden rijpte het idee om een bio-markt te organiseren en na drie edities tijdens de jaarlijkse Bloemenmarkt gaat Inge nog een stapje verder met de Latemse versmarkt. Deze vindt iedere donderdag plaats aan het pleintje vlakbij de Koutermolen, tussen de Palepelstraat en de Mortelputstraat.

“Het idee voor een bio-markt is gegroeid vanuit mijn eigen zoektocht naar een gezonde levensstijl en een gezond eetpatroon”, zegt Inge. Een paar jaar geleden werd ik getroffen door een aanslepende darmziekte en naar aanleiding daarvan heb ik mij verdiept in alles rond voeding. Tijdens de opleiding natuurvoeding kwamen de pijlers macrobiotiek, Chinese alternatieve geneeskunde en Ayurveda aan bod, alsook het belang van etiketten analyseren en het belang van lokale en seizoensgebonden voedingsmiddelen te kopen in plaats van gemanipuleerd voedsel. Dat is dan ook wat je op de Latemse versmarkt vooral zal vinden. Niet alles heeft een bio-label, maar alles is vers en gezond.”

Voor de eerste editie stalden negen marktkramers hun waren uit. Donderdagmiddag rond 14.30 uur was er al een gezellige drukte op het plein, maar bezoekers werden aangespoord om afstand te houden en een mondmasker te dragen. “We hebben vers hoevevlees, groenten en fruit, zuivelproducten, chocolade, een kraam met Portugese gebakjes, een bakker en een kraam met verse vis. Ik wil het assortiment nog graag aanvullen met bloemen, thee, Indische specerijen en volgende week komt er een kraam met Vietnamese lekkernijen. Iedereen is vanaf nu welkom tussen 14 en 18 uur.”