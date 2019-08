Inbrekers elektrozaak in Sint-Martens-Latem krijgen tot 45 maanden cel Jeffrey Dujardin

14 augustus 2019

19u40 1 Sint-Martens-Latem Zeven inbrekers kregen voor de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout celstraffen van 30 tot 45 maanden voor inbraken bij elektrozaken. Onder andere in Olen, Boortmeerbeek en Sint-Martens-Latem braken ze in.

Na de inbraak in Sint-Martens-Latem op 5 augustus vorig jaar voerde de lokale recherche van Schelde-Leie mee het onderzoek in samenwerking de federale gerechtelijke politie en het parket van Antwerpen (afdeling Turnhout). Dit leidde uiteindelijk tot hun aanhouding in november van vorig jaar. Vijf inbrekers, Roemenen van 22, 27, 29, 36 en 48 jaar, kregen nu gevangenisstraffen van 30 tot 45 maanden, met een gedeeltelijk uitstel. Hun twee kompanen werden niet gevat, maar worden opgespoord voor een celstraf van drie jaar. Hun twee vluchtwagens, een BMW en een Opel, werden verbeurd verklaard.