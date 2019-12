Inbrekers aan de haal met juwelen Wouter Spillebeen

10 december 2019

16u22 0 Sint-Martens-Latem In de Oude Vierschaarstraat in Sint-Martens-Latem hebben inbrekers afgelopen week een raam geforceerd en een huis volledig doorzocht.

De daders sloegen toe tussen afgelopen woensdag rond 17.30 uur en maandag rond 17.20 uur. Ze sloegen een raam aan de achterkant van het huis in en drongen binnen. De bewoners merkten bij hun thuiskomst op dat de hele woning doorzocht was en dat juwelen verdwenen waren. De politie is op de hoogte van de inbraak en voert een onderzoek.