Inbraak via raam in handelszaak Jeffrey Dujardin

19 augustus 2019

Op de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem hebben onbekenden in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een handelszaak. De daders forceerden aan de achterkant van het een raam open en drongen binnen. De hele benedenverdieping werd doorzocht, maar in eerste instantie blijkt niks gestolen te zijn. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.