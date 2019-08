Inbraak in restaurant Auberge du Pêcheur: vijf kluizen gestolen Jeffrey Dujardin

26 augustus 2019



In Deurle hebben dieven donderdagnacht ingebroken in het gekende hotel-restaurant Auberge du Pêcheur in de Pontstraat. De verdachten braken in via een raam aan de voorkant van het pand. De dieven braken vijf kluizen uit de muur, die ze nadien één voor één in een bestelwagen stopten. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart. In het restaurant hangen ook camera’s, die beelden worden ook bekeken.