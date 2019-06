In deze Amerikaans schoolbus kan je een gin-tonic of een wijntje bestellen: Ward (31) opent originele zomerbar in de tuin van interieurwinkel Flamant in Sint-Martens-Latem Anthony Statius

21 juni 2019

17u45 0 Sint-Martens-Latem Met de hete temperaturen in aankomst schieten de zomerbars als paddenstoelen uit de grond, maar voor een origineel decor moet je in Sint-Martens-Latem zijn. Landegemnaar Ward Vandenbulcke (31) toverde een knalgele Amerikaanse schoolbus om tot de mobiele pop-up Baraboire en die parkeerde hij in de tuin van interieurzaak Flamant langs de Kortrijksesteenweg (N43).

Wie ooit naar The Simpsons gekeken heeft, herinnert zich ongetwijfeld de knalgele schoolbussen waarmee Bart en Lisa dagelijks werden opgepikt. Sinds kort staat er zo’n exemplaar in Sint-Martens-Latem, maar deze bus brengt geen kinderen naar school. Ze brengt wel mensen samen onder de naam Baraboire, de mobiele pop-upbar van Ward Vandenbulcke uit Landegem, Deinze.

“Ik heb deze bus enkele jaren geleden voor een prijsje op de kop kunnen tikken”, zegt Ward, die tot kort actief was als barman in Pleasures Boutique in Sint-Martens-Latem. “Ik heb de bus volledig gerestaureerd en sinds dit jaar rijdt hij ook effectief. Vroeger moest hij telkens getakeld worden. De voorbije drie zomers stond ik aan de Watersportbaan in Gent, maar door de uitbreidingsplannen van hockey- en tennisclub Gantoise moest ik op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk ben ik in de achtertuin van woonwinkel Flamant beland, een idyllisch plekje vlakbij de gewestweg N43. Een leuke samenwerking want de zitbanken, tafels en stoelen zijn allemaal van Flamant; dus wat je ziet, kan je ook kopen.”

“In Baraboire kan je terecht voor een drankje en een hapje”, vervolgt Ward. “We hebben onder andere bier, bubbels, wijn, gin-tonics, aperitiefdranken en enkele tapas. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De zomerbar is nog tot eind augustus iedere dag open van 15 uur tot middernacht. Bij slecht weer is het gesloten.”

Baraboire bevindt zich langs de Kortrijksesteenweg 117 in Sint-Martens-Latem. Er ligt een ruime parking achter het gebouw. Meer info via www.baraboire.be