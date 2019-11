I Ragazzi komt Gault&Millau-gids binnen met 13,5/20



Anthony Statius

04 november 2019

19u09 10 Sint-Martens-Latem Restaurant I Ragazzi in hartje Sint-Martens-Latem is nog geen jaar open en krijgt onmiddellijk al een straffe 13,5 op 20 in Gault&Millau. Het Italiaanse restaurant van Alex Maes is de enige Latemse nieuwkomer in de populaire eetgids. “Ik ben aangenaam verrast”, zegt Alex Maes.

Restaurant I Ragazzi is de Gault&Millau-lijst binnengekomen met een score van 13,5 punten. Zaakvoerder Alex Maes, sinds 2011 ook eigenaar van brasserie Fou d’O (13 op 20 in Gault&Millau) in Gent, opende het Italiaanse restaurant in Latem-dorp eind vorig jaar.

“Ik ben aangenaam verrast door deze mooie score”, zegt Alex Maes. “Sinds onze start vorig jaar zijn we enorm geëvolueerd en dit werpt duidelijk haar vruchten af. Ons concept is nog steeds hetzelfde: authentieke Italiaanse keuken, maar op een nieuwe manier gebracht. We houden onze zaak zo laagdrempelig mogelijk en we luisteren zoveel mogelijk naar de wensen van onze klanten. We serveren een wekelijks wisselende lunch aan 24 euro en ieder maand pakken we uit met nieuwe suggesties. Iedereen moet zich welkom voelen in I Ragazzi. Deze score is een goeie motivatie om verder te doen. Dit was niet mogelijk geweest zonder mijn chef-kok Jakob Everaert en zaalverantwoordelijke Alain Volckaert. Ik geef graag nog mee dat onze sluitingsdagen wijzigen vanaf januari 2020; dan zal de zaak niet meer open zijn op zondag en maandag, maar wel op dinsdag en woensdag.”

De andere restaurants in Sint-Martens-Latem en Deurle blijven hun scores behouden. Deboeveries (13), Brasserie Vinois (13), L’Autre Vie (14), Sabatini (13), A Table (14), Baarle 90 (13), Auberge du Pecheur- The Green (13), Brasserie Boulevard (13), Brasserie Latem (14), D’Oude Schuur (13,5). Restaurant Huyze Waterloos in de Nelemeersstraat, vorig jaar nog goed voor een score van 12 punten, is verdwenen uit de lijst.

In de gemeente Eke (Nazareth) scoort Jan Verhelst opnieuw 14,5 punten en De Pastorie in Zevergem (De Pinte) behoudt haar 14 punten. De Gault&Millau Belux gids 2020 ligt vanaf midden deze week in de boekhandel en kost nog steeds 29 euro. Hij kan ook worden besteld op de website shop.gaultmillau.be. Meer info via www.gaultmillau.be.