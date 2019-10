Harmonieorkest geeft mosselfestijn Anthony Statius

08 oktober 2019

14u24 2 Sint-Martens-Latem Het Harmonieorkest van Sint-Martens-Latem geeft op zaterdag 19 oktober opnieuw een mosselfestijn. Inschrijven kan tot woensdag 16 oktober.

Het mosselfestijn van het Latemse Harmonieorkest vindt op zaterdag 19 oktober plaats tussen 18 en 21 uur in het repetitielokaal in de Kortrijksesteenweg 95A. Iedereen is welkom om familie en vrienden mee te brengen en wie geen mosselen lust, kan op aanvraag een kaasschotel of stoofvlees verkrijgen.

De kostprijs voor mosselen bedraagt 24 euro, voor stoofvlees met frietjes betaal je 19 euro en de kaasschotel kost 24 euro. Kinderen eten aan 12 euro. Reserveren kan via wclaeyssens@telenet.be. Meer info via www.harmonieorkest-latem.be.