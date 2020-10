Handelaars Sint-Martens-Latem slaan handen in elkaar: “We toveren Kortrijksesteenweg week lang om tot één grote beurs” Cedric Matthys

08 oktober 2020

16u14 2 Sint-Martens-Latem Op de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem vindt volgende week de eerste editie van de Stone Road-opendeurdagen plaats. Nu alle beurzen afgelast zijn, komen de handelaars met een alternatief op de proppen. Tijdens de gezamenlijke opendeurdagen pakken ze acht dagen lang uit met talrijke acties. “En je kan parkeren voor de deur.”

Dat de coronacrisis niet enkel nadelen heeft, bewijzen de handelaars op de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. In de straat kenden de ondernemers jarenlang hooguit hun buren, maar enkele weken geleden ontstond er een mooi initiatief. “Met veertien handelaars sloegen we de handen in elkaar”, legt Siska De Wulf, zaakvoerster van domoticabedrijf Casa Grande, uit. “Samen richtten we onze vzw Stone Road op. Hiermee willen we de steenweg bij elkaar brengen.”

“Normaal gezien staan heel wat winkeliers hier in het najaar op verschillende beurzen”, zegt De Wulf. “Maar door de coronacrisis konden die niet plaatsvinden. Mijn man kwam daarom met het idee opzetten om van onze straat één grote beurs te maken. De steenweg heeft zoveel te bieden, maar niet iedereen heeft er altijd weet van. Je heb hier altijd parking voor de deur en de zaken zijn van hoge kwaliteit. Om dat in de verf te zetten, openen we gezamenlijk onze deuren van 10 tot en met 18 oktober. Alle deelnemende winkels herken je aan de Stone Road-stikker op het raam. We pakken uit met talrijke acties en wie weet krijg je zelfs een fijne attentie.”

Samen sterker

Siska De Wulf richtte vzw Stone Road samen op met Wouter Blanchaert, zaakvoerder van de Keukenbouwer, en Sarah De Vleeschauwer van Fortum Vastgoed. Zij zien de opendeurdagen nog maar als het begin. “Stone Road moet een platform worden waar iedereen elkaar kan ontmoeten”, licht De Vleeschauwer toe. “Hier op de steenweg vind je de ene speciaalzaak na de andere. We werken allemaal in verschillende branches, maar de linken zijn sneller gelegd dan je denkt. Ik ben bijvoorbeeld gespecialiseerd in vastgoed, maar wie weet is mijn klant ook op zoek naar een nieuwe wagen. Ik kan hem dan doorverwijzen naar één van onze collega’s op de steenweg. Samen staan we sterker.”

Meer info: www.stoneroad.be.