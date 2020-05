Groepstocht door Latem gepland? Dan moet je die op voorhand aanvragen Anthony Statius

18 mei 2020

07u31 0 Sint-Martens-Latem Een georganiseerde doortocht door Sint-Martens-Latem moet je voortaan verplicht aanvragen bij het gemeentebestuur. Organisatoren moeten dit minimaal twee maanden op voorhand aanvragen via een digitaal formulier.

De gemeente Sint-Martens-Latem heeft een nieuw reglement ‘doortochten’ opgesteld. Daarin staat dat organisatoren van georganiseerde doortochten voortaan verplicht zijn om de gemeente op voorhand op de hoogte te brengen van een doortocht en om dit aan te vragen via een digitaal formulier.

Men onderscheidt twee types georganiseerde doortochten: enerzijds zijn er de niet-gemotoriseerde doortochten zoals wandelingen, fietstochten, ruitertochten of tochten met een koets met meer dan 50 deelnemers en anderzijds zijn er gemotoriseerde doortochten zoals autotochten, oldtimermeetings, rally’s en tochten met motorfietsen en bromfietsen met meer dan 5 deelnemers. Deze moeten minimaal 2 maanden en maximaal 1 jaar voor de doortocht plaatsvindt, aangevraagd worden.

“Sint-Martens-Latem is een residentiële gemeente waar rust en leefbaarheid prioriteit is. Dit reglement is er om de natuur en omgeving te respecteren en de gemeente te beschermen tegen overlast”, klinkt het bij de gemeente. Meer informatie vind je via www.sint-martens-latem.be/doortochten.