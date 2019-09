Golflaan onderbroken door werken aan verkeersplateau Anthony Statius

17 september 2019

09u47 1 Sint-Martens-Latem Het verkeersplateau in de Golflaan, ter hoogte van het kruispunt Guido Gezellestraat en Lage Heirweg, wordt vernieuwd. De werken starten op donderdag 19 september en er zal tot 1 oktober geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Vanaf donderdag 19 september zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Golflaan. Bestuurders komende van de Kortrijksesteenweg (N43) worden omgeleid via de Maenhoutstraat en bestuurders komende van de rotonde Lartemstraat/Golflaan worden via de Brandstraat naar de Kortrijksesteenweg gestuurd. De bewoners van de Guido Gezellestraat moeten in- en uitrijden via de Brandstraat en hiervoor wordt het eenrichtingsverkeer gedurende de werken opgeheven. De bewoners van de Lage Heirweg kunnen weg via de Paddenhoek.

De aannemer streeft naar een minimale uitvoeringstermijn en hoopt om tegen dinsdag 1 oktoberde werken klaar te hebben.