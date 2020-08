Gideon Kiefer stelt tentoon in museum Gevaert-Minne Anthony Statius

08 augustus 2020

11u41 0 Sint-Martens-Latem De Latemse kunstenaar Gideo Kiefer stelt zijn werken tentoon in het museum Gevaert-Minne. De tentoonstelling ‘The Room Is Lit By Electric Light loopt vanaf vandaag en dit tot en met 18 oktober.

In museum Gevaert-Minne gaat Gideon Kiefer in dialoog met werken uit de vaste collectie. Een selectie schilderijen en tekeningen uit verschillende periodes worden tentoongesteld in de intieme ruimte van de schaapstal.

De titel van de tentoonstelling ‘The Room Is Lit By Electric Light’ verwijst naar het liedje ‘In My Room’ van Yazoo uit zijn jeugd. Dit liedje vormt de oorsprong van de gelijknamige tekening die een waterval voorstelt in een museumzaal met straatverlichtingspalen. Bij een plaatsbezoek aan het museum vielen de strakke witte muren, de uitgelichte werkjes en spots hem op. De kunstenaar maakte daardoor een associatie naar de kamers waar enkele van zijn werken zouden hangen.

De tentoonstelling loopt van 8 augustus tot en met 18 oktober 2020 en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van het museum. Gezien de coronamaatregelen is vooraf reserveren verplicht. Dat kan op gevaert.minne@sint-martens-latem.be of 09/220.71.83.