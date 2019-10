Gentse buurgemeenten willen wonen betaalbaar houden Anthony Statius

08u40 0 Sint-Martens-Latem De gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte, Nazareth, Gavere, Merelbeke en Melle willen wonen betaalbaar houden. Hiervoor werd de interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde opgericht.

De organisatie zal de verschillende gemeenten onder meer ondersteunen om hun visie rond sociaal wonen te ontwikkelen. Ze neemt ook de huidige werking rond leegstand en woningkwaliteit over. De vereniging zal de burgemeesters ook adviseren over het afleveren van conformiteitsattesten voor huurwoningen en zal advies geven over woningen die niet geschikt zijn voor verhuur.

Wonen Leie & Schelde wil ook in elke gemeente een aanspreekpunt openen voor burgers. Daar zullen inwoners advies en begeleiding kunnen krijgen rond wonen. Ook eigenaars en huurders zullen er terechtkunnen voor informatie en vragen rond huurwetgeving, premies, energie, woningkwaliteit, sociaal huren, kopen en lenen.

De verschillende gemeenten dienden in juni een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid. De opstart van de vereniging is nog onder voorbehoud van die subsidie, die iets meer dan de helft van de kosten zou subsidiëren.